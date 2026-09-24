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Greve dos Correios termina após decisão do TST; trabalhadores terão reajuste

Tribunal determinou reajuste de 4,09% retroativo a agosto e autorizou compensação dos dias parados; mudança no plano de saúde também foi definida

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:59

Transporte: Caminhões, aviões e outros meios de transporte são usados para movimentar encomendas entre unidades dos Correios
Correios Crédito: Shutterstock

greve dos trabalhadores dos Correios termina nesta sexta-feira (25), após decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A Corte determinou nesta quinta (24) reajuste salarial de 4,09%, retroativo a 1º de agosto, e estendeu o mesmo percentual aos benefícios vinculados ao salário, como vale-refeição e bolsa-creche.

A decisão foi tomada no julgamento do dissídio coletivo envolvendo a paralisação, iniciada em 10 de setembro. O TST também considerou que o movimento não foi abusivo e determinou que os dias parados sejam compensados, em vez de descontados dos salários. Os Correios haviam pedido que a greve fosse considerada abusiva e a aplicação de multa às entidades representativas dos trabalhadores.

Da compra à sua casa: veja onde a greve dos Correios pode afetar sua encomenda

Compra feita: Depois que o pedido é confirmado, o vendedor prepara a encomenda para envio ao consumidor por Reprodução
Postagem: O pacote entra na rede dos Correios após ser postado pelo remetente em uma agência ou por outros canais de coleta por Divulgação/Correios
Primeiro processamento: Depois da postagem, a encomenda segue para unidades responsáveis pelo tratamento e encaminhamento dos objetos por Divulgação/Correios
Triagem: Pacotes são separados de acordo com o destino antes de seguirem para outras cidades e estados por Reprodução
Processo de triagem automatizada por Reprodução
Transporte: Caminhões, aviões e outros meios de transporte são usados para movimentar encomendas entre unidades dos Correios por Shutterstock
Chegada ao destino: Antes de ir para a casa do consumidor, o pacote passa pela estrutura de distribuição responsável pela região por Reprodução
Saiu para entrega: Na etapa final, a encomenda é encaminhada ao carteiro responsável pela entrega ao destinatário por Arquivo Agencia Brasil
PAC e Sedex: Greves anteriores não significaram necessariamente a suspensão de PAC e Sedex, embora atrasos possam ocorrer por Joédson Alves / Agência Brasil
Rastreamento: Quem espera uma compra pode acompanhar as movimentações da encomenda pelo código de rastreamento dos Correios por Fernando Frazão/Agência Brasil
Entrega: A duração da greve e o nível de adesão dos trabalhadores estão entre os fatores que podem influenciar o impacto sobre as encomendas por Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO
Greve foi aprovada em assembleia pelo Brasil por Google Street View
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Compra feita: Depois que o pedido é confirmado, o vendedor prepara a encomenda para envio ao consumidor por Reprodução

A Corte também determinou uma mudança no plano de saúde da categoria, defendida pelos Correios como forma de reduzir despesas. A estatal deixará de ser a mantenedora do plano e, portanto, não assumirá sozinha os riscos do benefício. Até a definição de um novo modelo, porém, permanecem em vigor as regras atuais.

Segundo informações publicadas pelo O Globo, os Correios haviam apresentado ao TST documentos em que alegavam que a falta de funcionários estava comprometendo a operação. A empresa afirmou que a insuficiência de pessoal atingia unidades de atendimento, tratamento, transporte, distribuição e suporte, afetando diferentes etapas da cadeia postal.

O julgamento do dissídio começou na segunda-feira (21), mas foi suspenso depois que os Correios apresentaram novos documentos e fizeram uma nova reclamação sobre o cumprimento da determinação judicial de manutenção de 80% do efetivo. As entidades dos trabalhadores tiveram prazo para se manifestar antes da retomada da sessão.

Com o fim da greve, os Correios aguardam ainda uma definição sobre um empréstimo de R$ 7 bilhões junto a um grupo de bancos, com garantia da União. No fim de 2025, a estatal havia contratado outro empréstimo, de R$ 12 bilhões, nas mesmas condições, para pagar dívidas e regularizar a operação.

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