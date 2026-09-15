ANTICASPA

Grupo escondia cocaína em cosméticos enviados à Alemanha

Operação prendeu três suspeitos no Brasil; investigação contou com a cooperação da polícia federal alemã e de autoridades portuguesas

Mariana Rios

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:21

PF atua contra o tráfico internacional de cocaína para a Alemanha Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um grupo criminoso transnacional usava produtos de uma empresa brasileira de cosméticos para enviar cocaína à Alemanha por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, segundo a Polícia Federal. A organização foi alvo da Operação Anticaspa, deflagrada nesta terça-feira (15) pela PF em conjunto com o Bundeskriminalamt (BKA), a polícia federal alemã.

No Brasil, foram expedidos quatro mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. Até o momento, três dos quatro mandados de prisão foram cumpridos, de acordo com a PF.

A investigação começou depois que as autoridades receberam informações de que pessoas estariam comprando produtos da empresa brasileira de cosméticos e usando as mercadorias para enviar entorpecentes ocultos à Alemanha.

Com base em diligências e levantamentos, e com a cooperação de autoridades portuguesas e do BKA, a PF identificou a empresa responsável por importar os produtos na Alemanha.

Com autorização da Justiça Federal em Guarulhos, os investigadores realizaram uma ação controlada para acompanhar o transporte da droga até a Europa. Na Alemanha, a carga foi apreendida e três pessoas foram presas.

Um quarto suspeito conseguiu fugir inicialmente, mas foi localizado posteriormente na Turquia e também acabou preso.