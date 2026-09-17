LOTERIAS

Grupo que fez bolão de R$ 1 milhão na Lotofácil da Indepedência teve 7,8 mil apostas premiadas

Grupo de Itumbiara não acertou os 15 números, mas teve bilhetes premiados com 11 a 14 acertos

Wendel de Novais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08:05

Glaciel Andrade é o organizador do bolão de R$ 1 milhão Crédito: Reprodução

Mais de 7,8 mil cartelas de um bolão de Itumbiara, no sul de Goiás, foram premiadas nas faixas secundárias da Lotofácil da Independência. O grupo investiu cerca de R$ 1 milhão em mais de 60 mil jogos, mas não acertou os 15 números do concurso realizado na terça-feira (15). O organizador, sargento Glaciel Andrade, estima que os prêmios somem aproximadamente R$ 250 mil, segundo o g1.

As apostas vencedoras do grupo registraram 14, 13, 12 e 11 acertos. Segundo Glaciel, o levantamento ainda está em andamento, com a conferência de cada volante. O bolão reúne participantes de todos os 26 estados e do Distrito Federal.

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“Não tivemos acertos com 15 números, mas foram cerca de 7.800 cartelas premiadas”, afirmou o sargento. Ele disse que considera a estratégia matemática adotada um caminho para os próximos concursos, embora o resultado não tenha garantido o prêmio principal desta edição.