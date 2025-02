POLÍTICA

Gusttavo Lima e Pablo Marçal fazem tratativas para filiação ao União Brasil

Oficialização deve ocorrer nos próximos meses

Apontado como um dos possíveis nomes para as próximas eleições, o cantor Gusttavo Lima tem feito tratativas para se filiar ao União Brasil. O influenciador, corrente à prefeitura de São Paulo no último pleito, também acertou a filiação ao partido. A informação é do Metrópoles. >

De acordo com o colunista Igor Gadelha, membros do partido defendem que a oficialização aconteça no Centro de Convenções de Salvador, no dia 4 de abril, momento em que será lançada a pré-candidatura à presidência do país de Ronaldo Caiado, atual governador de Goiás. >