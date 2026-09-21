DIA DO PERFUMISTA

Há mais astronautas do que perfumistas? Francês revela os bastidores de uma profissão rara

Com mais de 30 anos de carreira no Brasil, Olivier Paget fala sobre memória olfativa, criatividade, matérias-primas e a arte de transformar uma ideia em cheiro

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 05:15

Há mais astronautas do que perfumistas? Francês revela os bastidores de uma profissão rara Crédito: Divulgação

Imagine reconhecer centenas matérias-primas apenas pelo cheiro e saber, quase intuitivamente, como cada uma delas vai se comportar ao ser combinada com outras? Para o francês Olivier Paget, que é perfumista exclusivo da Natura, essa habilidade faz parte de uma profissão que exige sensibilidade artística, memória olfativa e muitos anos de treinamento. Formado pela ISIPCA, uma das tradicionais escolas francesas dedicadas à perfumaria, e com passagem por Grasse, conhecida como um dos grandes centros mundiais da criação de fragrâncias, Paget chegou ao Brasil em 1992. Desde então, construiu uma trajetória ligada à perfumaria brasileira e a ingredientes que remetem à biodiversidade do país.

Entre suas criações estão fragrâncias como Ekos Andiroba, Ekos Ucuuba e Tododia Alecrim e Sálvia. Ao longo de mais de três décadas no Brasil, ele também acompanhou a transformação da indústria nacional e a busca por perfumes cada vez mais sofisticados e adequados ao clima e aos hábitos brasileiros. Para ele, criar uma fragrância é um processo semelhante à construção de uma casa. “Eu tenho os meus tijolos”, explica, referindo-se às matérias-primas utilizadas na fórmula. Cada ingrediente tem características próprias, inclusive diferentes velocidades de evaporação.

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As chamadas notas de saída são percebidas logo depois da aplicação e incluem ingredientes como limão, bergamota e laranja. Depois aparecem o corpo da fragrância, com elementos florais e frutais, e, por fim, as notas de fundo, geralmente compostas por matérias-primas de evaporação mais lenta, como algumas madeiras e o patchouli. “Eu construo isso com essas três camadas, mas uma entra na outra. Não são camadas separadas”, explica.

O desafio de criar um novo cheiro

Antes de começar a misturar matérias-primas, o perfumista recebe um briefing — uma espécie de orientação criativa sobre o produto que será desenvolvido. Pode incluir o público desejado, a personalidade da fragrância, a família olfativa e conceitos associados à marca. O desafio é transformar palavras e conceitos abstratos em uma experiência que possa ser sentida pelo nariz.

O processo envolve sucessivos ensaios e avaliações. A fragrância é apresentada a equipes especializadas e também passa por pesquisas com consumidores. Entre as perguntas feitas está uma especialmente objetiva: “Você compraria o produto?”. O desenvolvimento pode durar meses. E não basta simplesmente criar algo agradável. A fragrância precisa traduzir a ideia original e, ao mesmo tempo, funcionar para quem vai usá-la.

O cheiro para cidades quentes

Em cidades quentes como Salvador, a experiência com uma fragrância pode ser diferente daquela vivida em regiões de clima mais frio. Para Paget, o calor exige atenção especial ao equilíbrio da composição. Perfumes muito doces e densos podem se tornar cansativos em temperaturas elevadas. Por isso, ele defende construções que tragam sensação de frescor e liberdade, sem necessariamente recorrer apenas às fragrâncias tradicionalmente classificadas como “frescas”.

“Quando você coloca um perfume que é um pouco doce demais, você não tem a liberdade de não se sentir. Você se sente prisioneira, mais ou menos”, afirma. Uma das estratégias é combinar notas cítricas — como limão, bergamota e mandarina — com acordes frutais e florais. O resultado pode ser uma fragrância mais expansiva e arejada. Como exemplo, ele cita o lançamento Ilía Jardim Secreto, que descreve como uma composição frutal intensa, mas sem a sensação de excesso. “Ele não é um frutado enjoativo. É um perfume que abre, traz liberdade. É realmente aéreo e fluido”, diz.

Como fazer o perfume durar mais?

A temperatura também interfere na evaporação. Em ambientes quentes, algumas moléculas evaporam mais rapidamente, o que pode alterar a percepção da fragrância ao longo do dia. Uma dica simples, segundo Paget, é manter a pele hidratada antes da aplicação. O uso de hidratantes também pode ajudar a criar uma experiência olfativa mais completa. Outro conselho é aplicar o perfume diretamente sobre a pele e evitar esfregar.

Aquela cena clássica de vaporizar o perfume no pulso e imediatamente esfregar uma mão na outra, portanto, não é recomendada pelo perfumista. “É melhor vaporizar e deixar o perfume se aplicar, sem esfregar, para realmente respeitar o que nós fizemos”, explica. Para ele, uma fragrância pode ser comparada a uma obra de arte: é preciso permitir que suas características apareçam sem interferências desnecessárias.

E por que o mesmo perfume cheira diferente em cada pessoa?

Quem nunca sentiu um perfume maravilhoso em outra pessoa, comprou o mesmo frasco e teve uma experiência completamente diferente? A explicação passa pelas características individuais de cada pele e pela forma como a fragrância interage com ela. Transpiração, oleosidade e outros fatores podem influenciar a maneira como o perfume é percebido. Por isso, uma das regras mais importantes para quem vai comprar uma fragrância é experimentar na própria pele antes de decidir.

Uma profissão para poucos

Paget estima que no Brasil há apenas 30 perfumistas. A raridade da profissão, segundo ele, está relacionada ao tipo de treinamento e às habilidades necessárias. A memória olfativa é fundamental. O profissional precisa conhecer os ingredientes individualmente para compreender como eles podem funcionar em conjunto. “Quem é perfumista vai reconhecer as matérias-primas que entram nos perfumes, para poder usá-las do jeito adequado na construção”.

Um limão, por exemplo, apresenta determinado comportamento de evaporação. Uma lavanda permanece perceptível por mais tempo. Já matérias-primas mais densas, como patchouli e algumas madeiras, podem permanecer durante períodos muito mais longos. É justamente essa combinação de memória, técnica e criatividade que permite ao perfumista imaginar uma fórmula antes mesmo de ela existir. “É como ter a memória de um computador na minha cabeça”, resume.

Da França ao Brasil

A relação de Paget com a perfumaria começou cedo. Na França, estudou a área desde a adolescência e conheceu Grasse, região tradicionalmente associada à indústria da perfumaria. “É o berçário da perfumaria”, define. No curso de formação havia apenas oito alunos em sua turma. Depois dos estudos, recebeu uma proposta profissional que o trouxe para o Brasil.

Chegou a São Paulo em 1992 para desenvolver fragrâncias para marcas brasileiras. A partir daí, construiu uma carreira que se estende por mais de 30 anos no país. A conexão com a biodiversidade brasileira faz parte desse percurso. Paget conta que participou de pesquisas em busca de novas matérias-primas e teve contato com comunidades e regiões da Amazônia.



Três baunilhas e uma fragrância mais leve

Entre os trabalhos que destaca está Fava, da linha Ekos, uma composição que reúne três diferentes tipos de baunilha: o cumaru amazônico, uma variedade de origem baiana e a tradicional baunilha de Madagascar. A ideia, segundo ele, foi trabalhar a baunilha de uma maneira diferente daquela associada ao perfume excessivamente doce e pesado.

A composição também incorpora outras matérias-primas de origem amazônica, reforçando uma característica que Paget identifica como importante na perfumaria brasileira: a possibilidade de transformar ingredientes e referências da biodiversidade local em criações contemporâneas.

Apesar de passar os dias analisando fórmulas, Paget diz que sua relação com os perfumes muda quando chega o fim de semana. Durante a semana, ele é o profissional que observa tecnicamente a evolução de uma fragrância. Nos dias de descanso, tenta assumir o papel de consumidor. Mesmo assim, o nariz profissional não desaparece completamente. Um cheiro encontrado na rua pode despertar associações e perguntas técnicas: seria uma determinada matéria-prima? Uma fragrância brasileira? Uma criação estrangeira?