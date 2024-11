POLÍTICA

Haddad cancela viagem à Europa e ficará em Brasília para tratar 'temas domésticos'

Ministro da Fazenda partiria para o tour à Europa na segunda (4)

A viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Europa, nesta semana foi cancelada, em meio ao recente estresse dos mercados brasileiros, com o investidores ainda decepcionados com os poucos sinais de avanço da agenda de corte de gastos.