INAUGURAÇÂO

H&M abre primeira loja no Nordeste e já tem data para chegar a outra capital

Na inauguração, os 150 primeiros clientes da fila receberam vale-compras

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 12:42

H&M inaugurou loja no Recife Crédito: Divulgação

A H&M abriu sua primeira loja no Nordeste, no shopping RioMar Recife, e prepara uma segunda inauguração na região ainda neste mês. A próxima unidade será em Fortaleza, com abertura marcada para 24 de novembro.

Com a operação na capital pernambucana, a rede passa a ter lojas em três das cinco regiões brasileiras. A empresa chegou ao Brasil em agosto de 2025 e tem outras inaugurações anunciadas para a expansão no país, entre elas a terceira unidade no Rio de Janeiro.

H&M abre loja no Rio com escala 5x2 em meio a debate sobre jornada de trabalho 1 de 4

“A chegada ao Recife é um marco para a H&M no Brasil. Com a abertura da loja no RioMar Recife, levamos a marca de forma física pela primeira vez ao Nordeste, uma região com enorme potencial e consumidores muito conectados com moda”, afirma Joaquim Pereira, Country Manager da H&M Brasil.

Na inauguração, os 150 primeiros clientes da fila receberam vale-compras. A rede também ofereceu descontos de até 30% em produtos selecionados e disponibilizou promotores para auxiliar o público no cadastro em seu programa de fidelidade, o Clube H&M.

A unidade reúne novidades da coleção feminina Spring/Summer 2027, com referências às décadas de 1980, 1990 e 2000.