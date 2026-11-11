TRABALHO

Havan é condenada a pagar R$ 300 mil por não oferecer assentos para funcionários

Fiscalização identificou trabalhadores que permaneciam em pé durante a jornada sem acesso a cadeiras para descanso

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 20:48

Justiça do Trabalho Crédito: Shutterstock

A Havan foi condenada a pagar R$ 300 mil por danos morais coletivos após uma fiscalização identificar que funcionários trabalhavam em pé sem acesso a assentos para descanso durante as pausas permitidas. A decisão foi proferida na segunda-feira (9) e envolve uma unidade da rede em Rondonópolis, no Mato Grosso.

Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), a empresa também descumpriu normas relacionadas ao Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), ao deixar de registrar adequadamente os riscos ergonômicos identificados em avaliações realizadas na unidade.

A investigação começou após uma denúncia de que funcionários eram obrigados a permanecer em pé durante o expediente, sem cadeiras disponíveis para os momentos de descanso. Em julho de 2025, uma fiscalização constatou a ausência de assentos em setores como tapetes, brinquedos, bazar, cama, mesa e banho e provadores.

Os auditores também identificaram que os riscos ergonômicos apontados nas avaliações da própria empresa não haviam sido incluídos no programa de prevenção de riscos ocupacionais.

Em abril deste ano, o MPT ajuizou uma ação civil pública contra a Havan, solicitando a disponibilização de assentos com encosto para os trabalhadores, a regularização do PGR e o pagamento de R$ 500 mil por danos morais coletivos.

Durante o processo, a empresa apresentou documentos e fotografias para demonstrar que havia corrigido as irregularidades. No entanto, a Justiça considerou que as medidas foram adotadas somente após a concessão de uma decisão liminar.

A sentença também destacou que a existência de cadeiras nos refeitórios não substitui a obrigação de disponibilizar assentos para os funcionários durante as pausas e os intervalos entre atendimentos.

Indenização de R$ 300 mil

A Justiça considerou que a ausência de condições adequadas para descanso representou uma violação aos direitos à saúde e à segurança dos trabalhadores. Segundo a decisão, as irregularidades persistiram mesmo após a empresa receber recomendações técnicas e ser autuada pela fiscalização trabalhista.

Com isso, a Havan foi condenada ao pagamento de R$ 300 mil por danos morais coletivos. O valor deverá ser destinado a fundos públicos ou projetos e instituições de caráter social, educacional ou voltados à melhoria das condições de trabalho.

A sentença também determinou que a empresa mantenha assentos com encosto disponíveis para os funcionários que trabalham em pé e inclua os resultados das avaliações ergonômicas no Programa de Gerenciamento de Riscos.