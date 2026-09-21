TEMPO RUIM

Helicóptero que levava cantor Rick desapareceu em meio a temporal em Santa Catarina

Estado sofre influência da passagem de uma frente fria

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 21:57

Helicóptero que levava cantor Rick desapareceu em meio a temporal em Santa Catarina Crédito: Reprodução

Com a chegada de uma frente fria a Santa Catarina, o estado deve registrar temporais, com queda de granizo e rajadas de vento intensas, ao longo desta semana. Em meio a situação de alerta, equipes do 5º Batalhão de Bombeiro Militar e da Força Aérea Brasileira (FAB) seguem em busca do helicóptero em que estava o cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, que desapareceu nesta segunda-feira (21).

As instabilidades começaram nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira e ganharam força ao longo do dia, espalhando-se por diversas cidades do estado entre a tarde e a noite. De acordo com a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, há risco muito alto de destelhamentos, danos à rede elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

Nesta segunda, a Defesa Civil confirmou a ocorrência de um tsunami meteorológico. O fenômeno é caracterizado por uma alteração rápida e expressiva do nível do mar provocada por condições atmosféricas.

Rick Sollo 1 de 4

A capital, Florianópolis, registrou queda de granizo em diferentes pontos. Cidades como Urussanga, Nova Veneza, Lages e Bom Jardim da Serra também tiveram registro de granizo.

Em Criciúma, devido ao elevado volume de chuva registrado em um curto intervalo de tempo, a prefeitura decretou situação de emergência e determinou a suspensão temporária de todos os eventos públicos e privados com aglomeração de pessoas pelo período de 24 horas. Ao longo do dia, cerca de 100 pessoas precisaram deixar suas residências.

Em Urubici, onde ocorrem as buscas, há registro de chuva, com rajadas de vento que podem atingir 63 km/h, segundo o Instituto Climatempo. O acumulado de chuva deve chegar a 16,4 mm no dia. Para esta terça-feira (22), quando as buscas devem continuar, as rajadas de vento podem chegar a 46 km/h, com o sol aparecendo entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

Diversas cidades do estado estão em alerta máximo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestades com chuva superior a 100 mm por dia, ventos acima de 100 km/h e queda de granizo, incluindo Urubici.

De acordo com o Climatempo, o estado deve permanecer em alerta ao longo da semana. Nesta terça-feira (22), a chuva deve ficar mais concentrada no norte catarinense, enquanto a massa de ar frio avança em direção à região Sul.

Helicóptero desaparecido

Rick e o empresário Bruno Avelar embarcaram em um helicóptero acompanhados de mais dois tripulantes às 10h30, no litoral catarinense. Segundo informações do portal G1, a aeronave decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim.

Até o momento, não há confirmação de queda nem de pouso forçado, e a localização exata do helicóptero permanece desconhecida.

Equipes de resgate, incluindo o 5º Batalhão de Bombeiro Militar, foram mobilizadas para rastrear o último sinal emitido, que é do celular de um dos tripulantes. Uma equipe de bombeiros de Urubici realiza buscas na região de Vacas Gordas diante da possibilidade de um acidente, mas não foram encontrados vestígios.

A região de Urubici registrou fortes chuvas e instabilidade no período. As condições meteorológicas adversas são apontadas como fatores que podem ter dificultado a comunicação e o voo, embora as causas oficiais do desaparecimento ainda estejam sob investigação.