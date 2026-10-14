DECISÃO

Herdeiro do Itaú dá R$ 135 milhões à ex-mulher no divórcio, pede dinheiro de volta por ‘ingratidão’ e perde na Justiça

Segundo a Folha de S.Paulo, Roberto Setubal alegou agressões e ofensas

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13:14

Roberto Setubal e Daniela Fagundes Crédito: Reprodução

Roberto Setubal, herdeiro e copresidente do conselho do Itaú Unibanco, não conseguiu na Justiça recuperar mais de R$ 135 milhões transferidos à empresária Daniela Fagundes no divórcio. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o repasse integrou um acordo com obrigações e renúncias de ambas as partes, e não uma doação que pudesse ser revogada por ingratidão. A informação é da Folha de S. Paulo.

Segundo a coluna do jornal, o banqueiro alegou que a ex-mulher cometeu agressões e injúria grave. O pedido, porém, foi considerado improcedente pela juíza Melissa Bertolucci, da 27ª Vara Cível de São Paulo. Em 5 de outubro, o desembargador Galdino Toledo Júnior manteve a decisão.

Embora o casamento tenha ocorrido sob separação total de bens, o divórcio homologado em janeiro de 2025 estabeleceu transferências de patrimônio, concessões recíprocas e quitação geral. Daniela também renunciou expressamente à pensão alimentícia, descrita no acórdão como expressiva.

Roberto Setúbal 1 de 5

Esse conjunto de condições levou a Justiça a afastar a possibilidade de tratar os repasses como doações puras, cuja revogação por ingratidão é prevista no Código Civil. Na sentença, a juíza destacou a natureza de transação do acordo, “não podendo ser desfeito unilateralmente sob o argumento de que a outra parte praticou atos reprováveis posteriormente”.

Medida protetiva

Em outra frente do conflito, a empresária obteve uma medida protetiva de urgência em 3 de outubro. Ela relatou perseguição nas proximidades de sua residência por veículos vinculados ao banqueiro.

A determinação impediu Setubal de se aproximar a menos de 300 metros, frequentar os mesmos locais ou monitorar Daniela, direta ou indiretamente. O contato ficou restrito aos assuntos relacionados à filha. A defesa afirma que a presença de motorista e babá está ligada à guarda compartilhada.

Os advogados do banqueiro informaram à Folha que vão recorrer e ressaltaram que nenhuma das decisões é definitiva. Em nota, disseram que os processos estão sob segredo de Justiça por envolverem a intimidade das partes e uma filha menor.

A defesa também afirmou que uma das decisões foi concedida em caráter liminar, sem ouvir Setubal e com base em uma versão unilateral. Os representantes disseram que apresentarão os recursos cabíveis e contestarão as alegações no momento processual adequado.

Disputa envolvendo grife

Em outra disputa envolvendo o ex-casal, o TJ-SP rejeitou, em julgamento de 11 de agosto, a cobrança de R$ 1,96 milhão feita pela grife D-Gaia Modas contra Daniela Fagundes. A empresária havia colocado R$ 2 milhões de recursos próprios na companhia após Roberto Setubal prometer transferir a ela suas quotas, equivalentes a 99,99% do capital social. Como a transferência não ocorreu, Daniela retirou quase todo o aporte, sem autorização prévia, e acabou processada pela empresa.