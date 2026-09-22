Homem agride parceiro, impede saída de apartamento, destrói bens e Justiça manda pagar R$ 66 mil

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Perla Ribeiro
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:45
A Justiça de São Paulo manteve a condenação de um homem que terá de indenizar o parceiro após agressões físicas, restrição de liberdade e destruição de bens durante a relação afetiva. A 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) confirmou o pagamento de R$ 46.562 por danos materiais e R$ 20 mil por danos morais, totalizando R$ 66.562.
Segundo o processo, os episódios aconteceram durante uma sequência de discussões entre o casal. Em uma delas, o homem jogou as chaves do apartamento pela janela para impedir que o companheiro deixasse o imóvel. No dia seguinte, após novas brigas, ele passou a agredir fisicamente o parceiro e danificou diversos objetos que pertenciam à vítima. Entre os bens destruídos estavam itens de valor afetivo que haviam sido herdados da família.
Agressões e restrição de liberdade foram comprovadas
Ao analisar o recurso, a relatora, desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, considerou que a sentença da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros havia analisado adequadamente as provas e reconhecido a prática de ato ilícito. Segundo a magistrada, a restrição da liberdade ficou comprovada pelo próprio depoimento do homem condenado, que admitiu ter jogado as chaves pela janela. Elas foram posteriormente encontradas na área comum do condomínio.
As agressões físicas também foram consideradas comprovadas por relatórios médicos apresentados no processo. A defesa também questionou o valor dos danos materiais, mas o argumento não foi acolhido. A relatora considerou que fotografias, depoimentos de testemunhas e comunicações entre as partes demonstravam a existência e a extensão dos prejuízos.
Nas mensagens analisadas, segundo a decisão, o próprio homem fazia referência aos danos causados aos bens do parceiro. A desembargadora destacou que a ausência de notas fiscais não impede necessariamente o reconhecimento de um prejuízo quando existem outros meios de prova, especialmente em situações envolvendo bens pessoais ou objetos adquiridos há muito tempo. A decisão foi tomada por unanimidade. Também participaram do julgamento os magistrados Salles Rossi e Benedito Antonio Okuno.