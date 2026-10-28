DECISÃO

Homem ameaça ex-companheira após separação, é processado e acaba condenado a pagar indenização para vítima

Justiça impôs pena de um mês e cinco dias de reclusão em regime aberto ao denunciado

Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:47

Violência contra mulher Crédito: Shutterstock

Um homem foi condenado pela Justiça do Rio Grande do Norte a cumprir pena de um mês e cinco dias de reclusão, em regime inicial aberto, por ameaçar a ex-companheira após o fim do relacionamento. Ele também deverá pagar R$ 5 mil à vítima por danos morais. A decisão foi proferida pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Parnamirim, na Grande Natal.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), o casal viveu em união estável por 12 anos e tem uma filha. Entre dezembro de 2022 e junho de 2023, após a separação, o homem teria feito ameaças e chantagens emocionais contra a ex-companheira, além de insistir em manter contato mesmo diante das recusas dela.

Um dos episódios ocorreu em dezembro de 2022, quando o homem enviou mensagens ameaçadoras à mulher. Em fevereiro do ano seguinte, após ela não aceitar encontrá-lo, ele teria ameaçado esvaziar os pneus do carro dela. Já em junho de 2023, o homem voltou a procurá-la por telefone. Como uma amiga atendeu à ligação, ele teria se irritado, ofendido a ex-companheira e enviado novas ameaças por mensagem.

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Segundo o relato da vítima, as situações provocaram medo, insônia, crises de ansiedade e episódios de choro. Durante a análise do caso, o juiz Deyvis Marques considerou comprovado o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal. Além dos depoimentos, a decisão levou em conta capturas de tela das mensagens enviadas pelo réu. Uma amiga da vítima também confirmou ter presenciado parte dos fatos e visto as mensagens.

A denúncia também atribuía ao homem o crime de violência psicológica, sob a alegação de que as condutas teriam agravado o estado de saúde mental da ex-companheira. Nesse ponto, porém, o juiz considerou que não havia provas suficientes para estabelecer uma relação direta entre as ameaças e uma eventual piora do quadro clínico. A mulher já fazia acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) antes dos episódios descritos no processo.