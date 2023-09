Homem arma assalto contra a ex-namorada para vasculhar mensagens no celular

O vendedor Igor da Cunha Silva tinha um grande desejo: acessar as mensagens no celular da ex-namorada. Ciumento e inconformado com o fim do término, a solução que ele encontrou foi encomendar um assalto para ler o conteúdo.



Segundo o Extra, o caso aconteceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Igor combinou o crime com o comparsa Pedro Lucas Nascimento e executou a ação quando a mulher passava por uma passarela.



O plano, no entanto, foi por água abaixo após a dupla ser abordada logo depois do assalto por policiais e levada para a delegacia, onde o caso foi registrado. Aos policiais, eles confessaram a trama. Ao ser chamada na delegacia para reaver seu celular, a vítima ficou chocada ao reconhecer o ex-namorado nas imagens de câmeras de segurança que registraram toda ação.