Homem armado com faca invade escola e faz 20 crianças reféns em Curitiba

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Metrópoles
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:47
Um homem armado com uma faca pulou o muro e invadiu um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) na tarde desta sexta-feira (9), no bairro São Braz, em Curitiba (PR). O suspeito, que ainda não foi identificado, fez crianças reféns dentro da unidade.
O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) isolou a área e iniciou negociação com o homem. A situação ainda está em andamento.