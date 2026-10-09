BRASIL

Homem armado com faca invade escola e faz 20 crianças reféns em Curitiba

Segundo a prefeitura, o homem pulou o muro da escola e prendeu crianças em uma sala

Metrópoles

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:47

Centro Municipal de Educação Infantil São Braz Crédito: Google Street View

Um homem armado com uma faca pulou o muro e invadiu um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) na tarde desta sexta-feira (9), no bairro São Braz, em Curitiba (PR). O suspeito, que ainda não foi identificado, fez crianças reféns dentro da unidade.