Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem armado com faca invade escola e faz 20 crianças reféns em Curitiba

Segundo a prefeitura, o homem pulou o muro da escola e prendeu crianças em uma sala

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:47

Centro Municipal de Educação Infantil São Braz
Centro Municipal de Educação Infantil São Braz Crédito: Google Street View

Um homem armado com uma faca pulou o muro e invadiu um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) na tarde desta sexta-feira (9), no bairro São Braz, em Curitiba (PR). O suspeito, que ainda não foi identificado, fez crianças reféns dentro da unidade.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) isolou a área e iniciou negociação com o homem. A situação ainda está em andamento.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Mais recentes

Imagem - Piloto morre após queda de avião de pequeno porte em pátio de estação do metrô em BH

Piloto morre após queda de avião de pequeno porte em pátio de estação do metrô em BH
Imagem - Gol lança check-in pelo ChatGPT e promete facilitar embarque de passageiros

Gol lança check-in pelo ChatGPT e promete facilitar embarque de passageiros
Imagem - Justiça condena banco após fraude com aposentadoria de idoso de 76 anos

Justiça condena banco após fraude com aposentadoria de idoso de 76 anos