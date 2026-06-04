EXECUÇÃO

Homem armado invade bar e mata três pessoas; vítimas foram confundidas com alvos do tráfico

Polícia concluiu que casal e adolescente foram mortos por engano

Esther Morais

Publicado em 4 de junho de 2026 às 07:10

Atirador fugiu após crime Crédito: Reprodução g1 Norte

Um homem armado invadiu um bar e matou três pessoas a tiros na cidade de Sarandi, no Norte do Paraná. Após quase duas semanas de buscas, a polícia prendeu o principal suspeito do crime, identificado como Jhonatan Sales dos Santos, de 32 anos, na noite de terça-feira (2), em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram assassinadas por engano. As investigações apontam que Jhonatan teria entrado na rua errada e confundido a família com integrantes de um grupo rival envolvido em disputas pelo tráfico de drogas.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia 1 de 17

O ataque aconteceu na noite de 22 de maio e foi registrado por câmeras de segurança. Morreram no crime Jéssica de Jesus Hass, de 32 anos, Rafael Moreira do Amaral, de 37, e Matheus Souza do Amaral, de 15 anos. O casal morreu no local. O adolescente chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Em entrevista coletiva na quarta-feira (3), o delegado José Pacheco afirmou que Jhonatan atuava como um "assassino profissional", possuía extensa ficha criminal e havia deixado a prisão recentemente.

Segundo a investigação, o crime foi motivado por uma disputa territorial entre grupos criminosos. A polícia concluiu que nenhuma das vítimas tinha ligação com atividades ilícitas.

Além do atirador, outros suspeitos já foram presos. Gabriel Vitor Surany, de 25 anos, é apontado como mandante da execução. Já Paulo Rogério Aparecido Surany, de 36 anos, é investigado por ter auxiliado na logística da ação criminosa e por levar o atirador até o local do ataque.