PROCESSO NA JUSTIÇA

Cliente atualiza celular, aparelho dá defeito e empresa é condenada a pagar indenização por vício oculto

Ele receberá R$ 6.399 por danos materiais e morais após Justiça reconhecer problema

Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:27

Homem atualiza software do celular, aparelho apresenta defeito e empresa é condenada a pagar mais de R$ 6 mil Crédito: Shutterstock

Um homem que comprou um celular por R$ 2.899 foi à Justiça após o aparelho apresentar defeito logo depois de uma atualização de software. A fabricante foi condenada pelo 14º Juizado Especial Cível da Comarca de Natal, no Rio Grande do Norte, a pagar R$ 6.399 em indenizações ao consumidor.

O celular foi comprado em 20 de setembro de 2023. Segundo o processo, o problema surgiu em 18 de agosto de 2025, depois que o proprietário aceitou uma atualização do sistema.

O consumidor entrou em contato com a fabricante e encaminhou o aparelho para uma assistência técnica autorizada. O celular foi considerado fora da garantia, e o reparo foi orçado em R$ 1.809.

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Na ação, o homem afirmou que cuidava do aparelho e que ele estava em estado de novo. Também apresentou registros de reclamações de outros consumidores que relataram problemas semelhantes com o mesmo modelo.

A fabricante alegou que não havia vício de fabricação, que a garantia contratual havia terminado e que não havia comprovação de que o defeito estivesse relacionado à atualização do sistema. A empresa também defendeu a necessidade de perícia e negou a existência de danos morais.

Ao analisar o caso, o juiz Jessé de Andrade Alexandria reconheceu a relação de consumo e considerou caracterizada a falha na prestação do serviço. Para o magistrado, os relatos de outros consumidores sobre o mesmo problema reforçaram a existência de vício oculto.