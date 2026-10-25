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Homem briga com colega de trabalho, picha muro por vingança e é condenado pela Justiça

Condenado terá de pagar R$ 8 mil por danos morais após fazer inscrições ofensivas na residência da mulher

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 11:48

Homem briga com colega de trabalho, picha muro por vingança e é condenado pela Justiça
Homem briga com colega de trabalho, picha muro por vingança e é condenado pela Justiça Crédito: Shutterstock

Um homem foi condenado a pagar R$ 8 mil por danos morais após pichar o muro da casa de uma colega de trabalho com dizeres ofensivos. O caso ocorreu em janeiro de 2026, em Rio Negrinho, Santa Catarina, e foi julgado pela 1ª Vara da comarca.

A pichação foi feita durante a madrugada. Imagens de câmeras de monitoramento de imóveis vizinhos registraram um Chevrolet Corsa Classic cinza nas proximidades da residência. Nas gravações, o veículo aparece fazendo manobras, e o condutor desembarca com uma lata de tinta spray. O automóvel estava registrado em nome da mãe do homem.

RESUMO: Mãe solo é obrigada por chefe a ficar até as 20h com a filha chorando de fome no trabalho

TRT-BA manteve indenização de R$ 10 mil a uma agente de microcrédito da Camed após reconhecer a prática de assédio moral por parte da coordenadora da unidade. por Reprodução/ TJSP
A trabalhadora relatou humilhações públicas, como críticas na frente dos colegas e comentários de que mantinha o emprego por ser "necessitada e mãe solo". por Karol G, Pexels
Em um dos episódios, ela foi impedida de sair no horário para buscar a filha na escola e precisou permanecer até as 20h no trabalho com a criança, que chorava de fome e cansaço. por Imagem gerada por IA
Testemunhas confirmaram os relatos, incluindo o ambiente de trabalho hostil e o episódio envolvendo a filha da funcionária, o que fundamentou a condenação. por Divulgação
A Terceira Turma do TRT-BA manteve a decisão por unanimidade, destacando que as condutas eram reiteradas e configuravam assédio moral. Ainda cabe recurso. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
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TRT-BA manteve indenização de R$ 10 mil a uma agente de microcrédito da Camed após reconhecer a prática de assédio moral por parte da coordenadora da unidade. por Reprodução/ TJSP

A autoria também foi confirmada pelo próprio responsável, que admitiu ter feito a pichação durante uma manifestação apresentada no processo. Ele demonstrou arrependimento e alegou ter agido por impulso após um desentendimento anterior com a mulher no ambiente de trabalho. Em novembro de 2025, ele próprio havia registrado um boletim de ocorrência relacionado aos atritos.

Ao analisar o caso, a Justiça considerou que conflitos anteriores não justificam atos contra o patrimônio e a honra de outra pessoa. A decisão destacou que o homem foi até a residência durante a noite para fazer inscrições ofensivas no muro, caracterizando uma conduta intencional e ilícita.

A inscrição, exposta na fachada do imóvel, atingiu a honra da mulher, de 51 anos, ao submetê-la à humilhação diante de vizinhos e de pessoas que circulavam pelo local. Conforme a sentença, a menção a uma sigla associada a uma organização criminosa atuante em Santa Catarina também agravou a situação, por provocar temor e insegurança no ambiente residencial.

Ao fundamentar a condenação, o juízo ressaltou que a honra é um direito da personalidade protegido pela Constituição Federal. A ofensa pública, nas circunstâncias do caso, foi considerada suficiente para caracterizar dano moral, sem a necessidade de provas específicas do sofrimento psicológico.

A indenização foi fixada em R$ 8 mil, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data da sentença, e juros de mora desde o episódio, calculados pela taxa Selic, com dedução do IPCA nos períodos de incidência simultânea.

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