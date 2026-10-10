'VOADORA'

Homem chuta imagem de Nossa Senhora do século 18 e é preso em Minas Gerais

Peça histórica foi danificada dentro de igreja em Resende Costa; segundo testemunhas, suspeito afirmou que a santa era 'de Satanás'

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 20:40

Imagem de Igreja Nossa Senhora do Rosário quebrada em Resende Costa Crédito: Reprodução/g1

Uma imagem de Nossa Senhora do Rosário do século 18 foi danificada após um homem de 20 anos dar um chute na peça dentro de uma igreja em Resende Costa, em Minas Gerais. O objeto é inventariado como patrimônio cultural do município. O suspeito foi preso em flagrante na quarta-feira (7) e está à disposição da Justiça no Presídio de Resende Costa.

Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar (PM), o homem entrou na Igreja Nossa Senhora do Rosário e atingiu a imagem com uma “voadora”. Durante o ataque, ele teria dito frases como “Essa imagem é de Satanás”, “Vocês não são de Deus” e “Isso é um templo do capeta”.

De acordo com o registro policial, o suspeito entrou pela sacristia e correu em direção ao salão principal, onde estava o andor com a imagem da santa. Além da peça histórica, um par de castiçais e a ornamentação do andor, preparado para as festividades religiosas, também foram danificados.

Ainda conforme o registro, o homem teria ameaçado destruir outra imagem. Ele afirmou que só não havia quebrado a segunda peça porque, quando voltou ao local, a igreja estava fechada. “Vocês acham que vai ficar assim? Quebrei uma mesmo, agora vou quebrar a outra, vocês vão ver”, diz o documento.

Prisão e investigação

Após o episódio, fiéis contiveram o suspeito, que acabou detido. Segundo a PM, a intervenção também buscou preservar a integridade física dele diante do risco de linchamento provocado pela aglomeração de pessoas no local.

A Polícia Civil informou que o homem foi preso em flagrante. A perícia esteve na igreja para realizar os levantamentos necessários. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades.

Diocese repudia ataque

A Diocese de São João del-Rei divulgou uma nota de repúdio ao episódio e classificou o ataque como um ato de intolerância religiosa.

No comunicado, o bispo Dom José Eudes Campos do Nascimento destacou que a Constituição Federal protege todas as manifestações de fé e afirmou que atos violentos e desrespeitosos contra a religião caracterizam intolerância religiosa.

A diocese também informou que as medidas cabíveis estão sendo tomadas e reafirmou o compromisso com a tolerância, a paz e a fraternidade.