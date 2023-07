Homem coloca coloca faixa em passarela pedindo o perdão da amada: 'Volta comigo'

Quem transitava na rotatória entre as avenidas Ernesto Geisel e Euler de Azevedo em Campo Grande (MS) nesta sexta-feira (21) se deparou com uma faixa onde o técnico de celular Warley de Souza pedia perdão a sua esposa, Fany dos Santos. Após a surpresa, a amada foi até o local e os dois fizeram parcialmente as pazes.



Segundo o jornal Mediamax, Warley inicialmente recebeu a informação de que Fany não iria ao seu encontro. "Desistiu de mim, eu desisto dela. Soltei a mão dela, separei e me arrependi, simples. Arrependimento", disparou ele ao se inteirar da atitude.

No entanto, Fany decidiu ir ao encontro de Warley. Ainda de acordo com a reportagem, a reação dela foi positiva com a mensagem. Ao ver o "xodó", o rapaz desceu da passarela e correu para os braços dela, que correspondeu e deu até um beijinho de esquimó.

A cena parecia sacramentar o retorno do casal, mas não foi bem assim. Em conversa com o Jornal Midiamax, Fany revelou qual foi sua verdadeira decisão a respeito do pedido de perdão.

"Eu achei lindo o que ele fez, mas o tamanho da homenagem é também o tamanho da cagada. Agora, nós vamos conversar. É um talvez pra ele", contou ela, que chegou ao local acompanhada das amigas.

Para completar, a atendente de 22 anos revelou o que tem sentido desde que se separou de Warley, a pedido dele, há 45 dias.