Homem custodiado toma arma de policial penal, mata agente dentro de hospital e foge com uniforme da vítima

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Perla Ribeiro
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:01
Um homem que estava internado sob custódia policial conseguiu tomar a arma de um policial penal, atirar contra o agente e fugir do hospital usando o uniforme e os equipamentos da vítima. O crime aconteceu durante a madrugada de 3 de agosto de 2025, em uma unidade de saúde na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Agora, o acusado, Shaylon Cristian Ferreira Moreira, tornou-se réu por homicídio qualificado e uso de falsa identidade após a Justiça de Minas Gerais aceitar a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual.
A denúncia foi recebida pela juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do Tribunal do Júri – 1º Sumariante da Comarca da Capital. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) atribui ao acusado homicídio cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra agente integrante do sistema prisional no exercício de suas funções.
Ataque aconteceu durante a escolta
Segundo a denúncia, Shaylon estava internado no hospital e permanecia em um quarto sob custódia de policiais penais. Durante a madrugada, ele teria aproveitado a proximidade de um dos agentes para entrar em luta corporal e conseguir tomar a arma de fogo do policial. Em seguida, conforme a acusação, o homem atirou contra o agente e se apoderou de seus pertences profissionais. Entre os itens levados estavam o uniforme, o colete balístico e uma bolsa que continha armas de fogo, carregadores e munições.
Depois de tomar os equipamentos da vítima, Shaylon teria vestido o uniforme do policial e usado a identidade do agente para deixar o hospital. De acordo com o MPMG, ele conseguiu convencer uma pessoa a solicitar uma corrida por aplicativo, apresentando-se como policial penal. A tentativa de fuga terminou quando o veículo em que o acusado estava foi abordado por policiais militares. Shaylon foi preso em flagrante.
Com o recebimento da denúncia, o acusado passa a responder formalmente por homicídio qualificado e uso de falsa identidade. A acusação considera que o crime foi cometido de forma a dificultar a defesa do policial e contra um agente público durante o exercício da função. O recebimento da denúncia marca o início da ação penal, mas não representa condenação. A responsabilidade criminal do acusado ainda será analisada no decorrer do processo.