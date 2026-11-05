CRIME EM HOSPITAL

Homem custodiado toma arma de policial penal, mata agente dentro de hospital e foge com uniforme da vítima

Acusado estava internado sob escolta quando teria atacado o policial, roubado seus equipamentos e usado a identidade do agente para tentar escapar

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:01

Homem custodiado toma arma de policial penal, mata agente dentro de hospital e foge com uniforme da vítima Crédito: Imagem gerada pela IA

Um homem que estava internado sob custódia policial conseguiu tomar a arma de um policial penal, atirar contra o agente e fugir do hospital usando o uniforme e os equipamentos da vítima. O crime aconteceu durante a madrugada de 3 de agosto de 2025, em uma unidade de saúde na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Agora, o acusado, Shaylon Cristian Ferreira Moreira, tornou-se réu por homicídio qualificado e uso de falsa identidade após a Justiça de Minas Gerais aceitar a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual.

A denúncia foi recebida pela juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do Tribunal do Júri – 1º Sumariante da Comarca da Capital. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) atribui ao acusado homicídio cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra agente integrante do sistema prisional no exercício de suas funções.

Ataque aconteceu durante a escolta

Segundo a denúncia, Shaylon estava internado no hospital e permanecia em um quarto sob custódia de policiais penais. Durante a madrugada, ele teria aproveitado a proximidade de um dos agentes para entrar em luta corporal e conseguir tomar a arma de fogo do policial. Em seguida, conforme a acusação, o homem atirou contra o agente e se apoderou de seus pertences profissionais. Entre os itens levados estavam o uniforme, o colete balístico e uma bolsa que continha armas de fogo, carregadores e munições.

Depois de tomar os equipamentos da vítima, Shaylon teria vestido o uniforme do policial e usado a identidade do agente para deixar o hospital. De acordo com o MPMG, ele conseguiu convencer uma pessoa a solicitar uma corrida por aplicativo, apresentando-se como policial penal. A tentativa de fuga terminou quando o veículo em que o acusado estava foi abordado por policiais militares. Shaylon foi preso em flagrante.