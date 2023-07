Homem denunciado por violência doméstica finge tentar se matar para comover namorada

Um homem de 39 anos enviou fotos para a namorada, de 38, com molho de tomate no corpo, além de uma corda pendurada do lado para tentar comover a mulher, que o denunciou de violência doméstica.



A Polícia Civil prendeu o suspeito na cidade de Planaltina de Goiás, região do Entorno do Distrito Federal (DF), na segunda-feira (17). Segundo o G1, os dois estavam juntos há quatro meses, mas a mulher tentava sair da relação há um mês.



Um dia antes da prisão do suspeito, o homem brigou com a mulher por ciúmes. Com medo da situação, ela saiu do bar onde estavam e foi para casa, mas acabou sendo seguida pelo namorado. Ao se aproximar da residência, o suspeito ameaçou a vítima com uma faca.