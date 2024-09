MICARETA

Homem é atingido na cabeça por peça de trio elétrico usado por Bell Marques em Petrolina

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros até a chegada do Samu

Um homem ficou ferido após ser atingido na cabeça por uma peça do trio elétrico utilizado pelo cantor Bell Marques, na cidade de Petrolina, em Pernambuco, na noite da sexta-feira (20). O acidente aconteceu horas antes do início do desfile do trio.