SUSTO

Homem é detido com faca no metrô de São Paulo

Houve uma confusão entre dois passageiros

Um homem de 22 anos foi detido na noite de ontem, 14, com uma faca de cozinha na estação Eucaliptos da Linha 5-Lilás do metrô. A estação fica na região de Moema, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, houve uma discussão entre dois homens.