Homem é detido por pescar tubarão: 'Não sabia que estava em extinção'

Um tubarão-cabeça-chata foi retirado do mar por um pescador no Cais do Porto, em Fortaleza, nessa terça-feira, 20. A espécie está classificada como “vulnerável de extinção", e a pesca é ilegal. Pescador foi detido em flagrante e depois solto.



O Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) patrulhava a região da Praia do Serviluz quando soube da pesca do animal.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as equipes encontraram o animal, de aproximadamente 1,80 metro, morto na faixa de areia.