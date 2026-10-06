LITORAL DE SP

Homem é filmado tentando matar porteiro a facadas na guarita de prédio

Caso é investigado como tentativa de homicídio e ninguém foi preso

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:49

Porteiro foi atacado enquanto trabalhava Crédito: Reprodução

Um porteiro usou uma cadeira para tentar se proteger de um homem que o atacou com uma faca na guarita de um prédio em São Vicente, no litoral paulista. A agressão foi registrada por uma câmera de monitoramento na madrugada de sexta-feira (2). Ninguém foi preso, segundo o portal G1.

O ataque aconteceu por volta das 4h20, na Avenida Embaixador Pedro de Toledo. A gravação mostra a vítima sentada quando o agressor se aproxima da janela e começa a desferir os golpes. Depois, ele entra na cabine e continua o ataque, enquanto o trabalhador tenta se defender com a cadeira.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem gritava "vou te matar" ao avançar contra o porteiro. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio no 1º Distrito Policial de São Vicente.