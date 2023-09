Homem é morto e três pessoas são baleadas em bar

Um homem de 37 anos foi morto vítima de disparos de arma de fogo em via pública na noite dessa quinta-feira, 21, em um bar no Conjunto Industrial, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Outras três pessoas foram baleadas e socorridas.



A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O POVO apurou que as vítimas estavam no bar quando foram surpreendidas por um homem armado que realizou vários disparos de arma de fogo.