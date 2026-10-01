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Homem é preso ao tentar invadir a sede do STF

Suspeito tentou pular a grade de segurança e jogou uma mochila no telhado de uma parada de ônibus

  • A
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 22:53

STF EM BRASÍLIA
STF EM BRASÍLIA Crédito: CONGRESSO EM FOCO

Um homem foi preso no início da noite desta quinta-feira (1) ao tentar invadir o edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com informações das euipes de segurança da Corte, o homem tentou pular a grade de segurança e jogou uma mochila no telhado de uma parada de ônibus. 

"Como ele arremessou uma mochila sobre o ponto de ônibus, tornou-se necessário acionar a Operação Petardo, com a adoção dos procedimentos previstos para averiguação de possível artefato explosivo", informou o STF. 

Neste momento, a Policia Militar do Distrito Federal realiza uma operação com equipes do esquadrão anti-bomba.

"O perímetro foi isolado e permanece sob controle das equipes, aguardando a chegada do Esquadrão Antibombas para avaliação e procedimentos de segurança", informou a PMDF. 

A esplanada dos Ministérios foi fechada e a área do STF foi isolada para o trabalho de varredura. 

No momento da tentativa de invasao, o presidente do STF, Edson Fachin, já tinha deixado o prédio. No sede, fica a presidencia, o plenario, a diretoria-geral e area de imprensa do STF. 

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