Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por estuprar adolescente e postar vídeo do crime

Ele é conhecido como "monstro da zona leste"

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 23:13

Jovem é preso por estuprar adolescente e postar vídeo do crime
Jovem é preso por estuprar adolescente e postar vídeo do crime Crédito: Reprodução

Um jovem suspeito de estuprar uma adolescente, filmar o crime e divulgar o vídeo nas redes sociais foi preso segunda-feira (14) na região da Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo.

A investigação teve início após uma denúncia de que Nicolas Archanjo Silva, de 21 anos, praticava crimes e os divulgava em uma plataforma na internet. De acordo com a polícia, ele é conhecido como "monstro da zona leste". A defesa de Nicolas não foi localizada.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que o jovem foi identificado como autor de crimes como estupro de vulnerável e maus-tratos a animais, entre outros delitos.

Nicolas era alvo de um mandado de prisão temporária, pelo período de 30 dias, e foi preso por policiais civis do 67.º Distrito Policial (Jardim Robru), que investigam o caso. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

Nicolas passou por audiência de custódia na terça-feira. A Justiça não identificou irregularidades no cumprimento do mandado e manteve a prisão.

Mais recentes

Imagem - Bolão leva sozinho prêmio de mais de R$ 100 milhões na Mega-Sena

Bolão leva sozinho prêmio de mais de R$ 100 milhões na Mega-Sena
Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias desta quinta-feira (17/09)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias desta quinta-feira (17/09)
Imagem - Fábrica de hambúrgueres e linguiças é interditada por condições precárias de higiene

Fábrica de hambúrgueres e linguiças é interditada por condições precárias de higiene