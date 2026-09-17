BRASIL

Homem é preso por estuprar adolescente e postar vídeo do crime

Ele é conhecido como "monstro da zona leste"

Estadão

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 23:13

Jovem é preso por estuprar adolescente e postar vídeo do crime Crédito: Reprodução

Um jovem suspeito de estuprar uma adolescente, filmar o crime e divulgar o vídeo nas redes sociais foi preso segunda-feira (14) na região da Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo.

A investigação teve início após uma denúncia de que Nicolas Archanjo Silva, de 21 anos, praticava crimes e os divulgava em uma plataforma na internet. De acordo com a polícia, ele é conhecido como "monstro da zona leste". A defesa de Nicolas não foi localizada.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que o jovem foi identificado como autor de crimes como estupro de vulnerável e maus-tratos a animais, entre outros delitos.

Nicolas era alvo de um mandado de prisão temporária, pelo período de 30 dias, e foi preso por policiais civis do 67.º Distrito Policial (Jardim Robru), que investigam o caso. O suspeito permanece à disposição da Justiça.