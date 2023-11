Homem é preso por induzir menina de 8 anos a gravar vídeos simulando ato sexual no Ceará

Um homem de 51 anos foi preso temporariamente nesta segunda-feira, 27, suspeito de cometer o crime de estrupro de vulnerável em ambiente virtual contra uma menina de apenas 8 anos.



Ele a induzia a enviar vídeos simulando atos sexuais por meio de uma rede social, conforme a investigação policial. A detenção aconteceu no município de Cruz, a 243,1 km de Fortaleza.



De acordo com as investigações, o caso veio à tona no último dia 11 de novembro, quando os pais olharam o celular da filha.