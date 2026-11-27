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Elaine Sanoli
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 20:01
Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (27), em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, suspeito de envolvimento em uma série de crimes de roubo e extorsão contra motoristas de aplicativo. A prisão ocorreu durante a Operação Sinal Verde.
De acordo com as investigações, os crimes foram praticados entre junho e julho deste ano. Os suspeitos solicitavam corridas por meio de aplicativos de transporte e, ao chegarem ao destino, rendiam os motoristas e roubavam os veículos e pertences das vítimas.
Em alguns casos, os motoristas eram mantidos em cárcere privado enquanto os criminosos realizavam transferências financeiras por meio de aplicativos bancários.
Ao longo das investigações, a Polícia Civil identificou os suspeitos e recuperou parte dos veículos roubados, que foram devolvidos aos proprietários.
Durante a operação desta sexta-feira, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e apreendidos dois aparelhos celulares. O homem preso foi encaminhado à carceragem da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro, onde permanece à disposição da Justiça.
As investigações seguem em andamento para localizar e prender outro investigado, que está foragido.
A operação contou com equipes da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Descobrimento), da 10ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e da 3ª Delegacia Territorial de Trancoso.