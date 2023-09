Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável no Ceará

Um homem, de 42 anos, foi preso nessa quarta-feira, 20, suspeito de estupro de vulnerável. A captura aconteceu no município de Tururu, a 116,6 km de Fortaleza.



A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) informou ter recebido informações sobre a localização do homem. A abordagem foi feita em uma via pública, na localidade de Lagoa do Inácio, na zona rural do município.



O nome dele não foi divulgado, nem a idade da vítima.



O suspeito foi encaminhado à Delegacia Municipal de Tururu, onde foi preso de forma preventiva. Ele está à disposição da Justiça. As informações são do Jornal O Povo.