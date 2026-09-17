SEGURANÇA

Homem é sequestrado dentro de estacionamento de supermercado e Justiça manda empresa pagar R$ 31 mil de indenização

Vítima foi levada por criminosos, agredida e abandonada em uma área de mata após ser abordada no estacionamento; supermercado foi responsabilizado pelos riscos da atividade

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12:19

Homem é sequestrado dentro de estacionamento de supermercado e Justiça manda empresa pagar R$ 31 mil de indenização Crédito: Reprodução

Um supermercado terá de pagar R$ 31 mil a um homem que foi sequestrado dentro do estacionamento do estabelecimento, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A decisão foi mantida pela 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que confirmou as indenizações de R$ 16 mil por danos materiais e R$ 15 mil por danos morais.

De acordo com o processo, a vítima foi abordada por criminosos no estacionamento e levada para outro local. Durante o sequestro, foi agredida e teve o cartão de crédito roubado. Depois, acabou abandonada em uma área de mata e precisou contratar um empréstimo bancário para conseguir arcar com os prejuízos provocados pelo crime. Ao recorrer da condenação, o supermercado sustentou que a responsabilidade pela segurança pública seria do Estado, e não do estabelecimento comercial. O argumento, porém, foi rejeitado pelo relator, desembargador Afonso Celso da Silva.

Sequestro em mercado de SP 1 de 5

Segundo o magistrado, a decisão não significa transferir ao supermercado a função de policiamento ostensivo. A responsabilidade reconhecida no caso está relacionada aos riscos envolvidos na própria atividade comercial e à oferta de estacionamento como parte da estrutura disponibilizada aos clientes.

“Não se está transferindo ao fornecedor a função estatal de policiamento ostensivo, mas apenas reconhecendo sua responsabilidade pelos riscos da atividade econômica que voluntariamente desenvolve ao disponibilizar estacionamento destinado à atração e comodidade da clientela”, escreveu o relator.

Justiça mantém indenização de R$ 31 mil

Ao analisar os danos morais, o desembargador considerou a gravidade da experiência vivida pela vítima e a responsabilidade atribuída ao supermercado pela falha na prestação do serviço. Para ele, a empresa não precisa ter participado diretamente da violência para responder pelos efeitos relacionados ao risco de sua atividade.

“A extensão do sofrimento experimentado pela vítima deve ser considerada em conjunto com o grau de participação jurídica atribuível ao fornecedor, cuja responsabilização decorre da teoria do risco do empreendimento e da falha do serviço, e não da autoria direta dos atos de violência”, afirmou.