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Homem esconde 16 ovos de aves dentro de meias para embarcar em avião

Passageiro vindo de Foz do Iguaçu tentava levar os ovos clandestinamente para Doha, no Catar; Ibama e Polícia Federal interceptaram o transporte no Aeroporto de Guarulhos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 19:15

Ovos foram apreendidos e encaminhados a centro de triagem da Semil para demais procedimentos
Ovos foram apreendidos e encaminhados a centro de triagem da Semil para demais procedimentos Crédito: Divulgação/Ibama

Um homem foi flagrado tentando embarcar em um avião com 16 ovos de aves silvestres escondidos dentro de meias presas às próprias pernas. O método inusitado foi usado para tentar despistar a fiscalização no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A apreensão ocorreu na terça-feira (3), durante uma operação conjunta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Polícia Federal. O passageiro, de nacionalidade chinesa, havia chegado de Foz do Iguaçu, no Paraná, e tentava embarcar em um voo com destino a Doha, no Catar.

Aves de canto mais traficados no país

Curió por Polícia Federal / Divulgação
Bicudo por Polícia Federal / Divulgação
Canário-da-terra por Polícia Federal / Divulgação
Cardeal por Polícia Federal / Divulgação
Azulão por Polícia Federal / Divulgação
Trinca-Ferro por Polícia Federal / Divulgação
Coleirinho por Polícia Federal / Divulgação
Chorão por Polícia Federal / Divulgação
papa-capim por Polícia Federal / Divulgação
Chorão por Polícia Federal / Divulgação
1 de 10
Curió por Polícia Federal / Divulgação

Parte dos ovos estava escondida nas meias amarradas às pernas do homem. Os demais eram transportados em uma bolsa. A tentativa de transporte clandestino foi descoberta antes do embarque internacional.

Pela infração ambiental de transporte não autorizado de animais silvestres, o homem recebeu uma autuação de R$ 8 mil.

O que aconteceu com os ovos?

Os 16 ovos foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras-SP), ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo. No local, passaram a receber cuidados para acolhimento, incubação e avaliação biológica.

Segundo o Ibama, os ovos pertencem a aves da ordem dos psitacídeos, grupo que inclui papagaios, araras e periquitos. Esses animais têm papel importante na dispersão de sementes e na manutenção da biodiversidade.

O órgão também alertou que as condições precárias de transporte provocam sofrimento e fazem com que muitos animais morram antes mesmo de chegar aos receptadores. O tráfico de aves silvestres ainda contribui para a destruição de ninhos e a redução das populações na natureza.

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Tags:

Tráfico de Aves Ibama Chinês Aeroporto de Guarulhos

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