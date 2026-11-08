Homem esconde 16 ovos de aves dentro de meias para embarcar em avião

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Mariana Rios
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 19:15
Um homem foi flagrado tentando embarcar em um avião com 16 ovos de aves silvestres escondidos dentro de meias presas às próprias pernas. O método inusitado foi usado para tentar despistar a fiscalização no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.
A apreensão ocorreu na terça-feira (3), durante uma operação conjunta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Polícia Federal. O passageiro, de nacionalidade chinesa, havia chegado de Foz do Iguaçu, no Paraná, e tentava embarcar em um voo com destino a Doha, no Catar.
Aves de canto mais traficados no país
Parte dos ovos estava escondida nas meias amarradas às pernas do homem. Os demais eram transportados em uma bolsa. A tentativa de transporte clandestino foi descoberta antes do embarque internacional.
Pela infração ambiental de transporte não autorizado de animais silvestres, o homem recebeu uma autuação de R$ 8 mil.
Os 16 ovos foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras-SP), ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo. No local, passaram a receber cuidados para acolhimento, incubação e avaliação biológica.
Segundo o Ibama, os ovos pertencem a aves da ordem dos psitacídeos, grupo que inclui papagaios, araras e periquitos. Esses animais têm papel importante na dispersão de sementes e na manutenção da biodiversidade.
O órgão também alertou que as condições precárias de transporte provocam sofrimento e fazem com que muitos animais morram antes mesmo de chegar aos receptadores. O tráfico de aves silvestres ainda contribui para a destruição de ninhos e a redução das populações na natureza.