VIOLÊNCIA

Homem esfaqueia ex-mulher na frente do filho de 8 anos e manda áudio à família: 'Não sei se matei'

Mulher de 48 anos passou por cirurgia de emergência e permanece internada em estado grave; criança tentou proteger a mãe e sofreu ferimento no braço

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15:08

Homem esfaqueou a ex-mulher Crédito: Reprodução

Uma mulher de 48 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro na frente do filho de 8 anos, na manhã desta sexta-feira (23), em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Após o ataque, o homem enviou uma mensagem de áudio ao irmão da vítima, na qual admitiu o crime e pediu que a família tentasse socorrê-la. Ele foi encontrado morto horas depois.

A vítima, identificada como Valéria Matos Ribeiro, sofreu uma perfuração no abdômen e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Ela permanece internada em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé.

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O suspeito, Ademilson da Silva, de 54 anos, havia mantido um relacionamento de aproximadamente 15 anos com Valéria. Segundo familiares, os dois estavam separados desde fevereiro deste ano.

O ataque aconteceu na residência da mulher, no bairro Vila Verde. Durante a agressão, o filho do casal tentou defender a mãe e acabou sofrendo uma pequena lesão no braço. A criança foi levada ao hospital e permaneceu em observação, sem risco de morte.

Pouco depois do crime, Ademilson encaminhou uma mensagem de voz ao irmão de Valéria. Na gravação, ele mencionou conflitos pessoais e reconheceu ter atacado a ex-companheira. "Foi muita humilhação que eu sofri na minha vida. Acabei esfaqueando a Valéria. Tenta socorrer ela lá, 'véi'. Não sei se matei, mas eu esfaqueei sua irmã, doido!", afirmou.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h30, após a entrada da vítima na unidade de saúde. Os agentes receberam informações de que o ex-companheiro seria o responsável pelo ataque e teria deixado o local em um veículo vermelho.

Durante as buscas, os policiais localizaram o automóvel nas proximidades da casa de Ademilson, no bairro Rasa. Ao verificarem a residência, encontraram o homem morto. A ocorrência foi registrada como suicídio.

De acordo com informações repassadas pela família, Valéria passou por uma operação para a retirada da faca e poderá precisar de um novo procedimento cirúrgico. O quadro clínico é considerado grave.

Os familiares relataram ainda que não tinham conhecimento de episódios anteriores de violência durante o relacionamento. Segundo eles, também não havia medida protetiva em vigor contra o ex-companheiro.

Após a separação, ocorrida em fevereiro, Ademilson teria concordado em deixar a residência onde vivia com Valéria.