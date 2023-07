Homem estupra vizinha, pede desculpas e é agredido pelos vizinhos

Uma jovem de 23 anos foi estuprada, agredida e ameaçada de morte pelo vizinho, de 33 anos, que invadiu o apartamento da vítima enquanto dormia. O caso aconteceu em Guarujá, no litoral de São Paulo.



Bruno Cuba de Jesus foi preso após os vizinhos serem informados do crime. A vizinhança, segundo o G1, agrediu o suspeito. A jovem relatou à família que acordou com a sensação de que alguém estava te olhando e passando a mão pelo corpo. Quando abriu os olhos, viu o homem sentado ao lado dela.