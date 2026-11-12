Homem faz mãe e filho de 4 anos reféns em lotérica e acaba preso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 22:57
Um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nesta quinta-feira (12), após manter uma mulher e o filho dela, de 4 anos, reféns em uma casa lotérica no Shopping Itaú, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A operação durou menos de uma hora, e as vítimas foram libertadas.
A ocorrência mobilizou diversas equipes da Polícia Militar, que atuaram nas negociações para garantir a segurança das vítimas. O homem afirmava estar armado, mas os militares descobriram que ele utilizava um simulacro de arma de fogo.