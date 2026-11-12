BRASIL

Homem faz mãe e filho de 4 anos reféns em lotérica e acaba preso

O homem ameaçou a mulher com um simulacro de arma de fogo e exigiu que ela fosse até a lotérica para fazer um saque; atendente chamou a PM

Metrópoles

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 22:57

Homem faz mãe e filho de 4 anos reféns em lotérica e acaba preso Crédito: Reprodução

Um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nesta quinta-feira (12), após manter uma mulher e o filho dela, de 4 anos, reféns em uma casa lotérica no Shopping Itaú, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A operação durou menos de uma hora, e as vítimas foram libertadas.