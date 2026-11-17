CRIME

Homem faz pedido em restaurante, envia comprovante falso de PIX e acaba preso após denúncia

Comerciante percebeu golpe e acionou a polícia para o caso

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 10:23

Jovem foi preso após comerciante denunciar tentativa de golpe Crédito: Reprodução

Um jovem de 20 anos foi preso em João Pinheiro, em Minas Gerais, depois de tentar conseguir refeições e bebidas usando comprovantes falsos de Pix. O caso aconteceu na última sexta-feira (13) e começou a ser descoberto quando o dono de um bar percebeu que o pagamento de um pedido não havia sido recebido, de acordo com informações do g1 Minas Gerais.

O primeiro contato foi para encomendar um picadinho de carne. Após combinar a entrega, o cliente encaminhou um comprovante de transferência e indicou um endereço no bairro Estrela Dalva. O comerciante preparou a refeição, avaliada em R$ 76, mas constatou que o dinheiro não tinha sido creditado.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A tentativa teria continuado com um novo pedido de cervejas, também acompanhado de um comprovante que não correspondia a uma transferência efetiva. O comerciante desconfiou da situação, chamou a PM e avisou outros estabelecimentos para que verificassem os pagamentos antes de liberar as encomendas.

O alerta ajudou a identificar outro pedido suspeito: uma porção de peixe de R$ 85. Nesse caso, a proprietária do estabelecimento percebeu que não havia recebido o valor e tentou entrar em contato com o cliente, que deixou de responder. Como o prato ainda não tinha sido preparado, não houve perda financeira.

Com as informações reunidas, os policiais foram ao endereço indicado para a entrega do primeiro pedido e encontraram o rapaz. Conforme a Polícia Militar, ele reconheceu ter feito as encomendas e enviado os comprovantes, mas admitiu que não havia pago pelos produtos. O celular utilizado nas conversas foi apreendido.