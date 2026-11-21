CASO DE POLÍCIA

Homem finge sequestro para extorquir a esposa e é achado com duas mulheres em outro estado

Suspeito de 41 anos morava em Minas Gerais e acabou preso em flagrante pela polícia no Rio de Janeiro

Metrópoles

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 18:29

José Marcos Peixoto foi preso em flagrante por tentativa de extorsão ao fingir o próprio sequestro Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Um homem de 41 anos foi preso suspeito de fingir o próprio sequestro para extorquir dinheiro da esposa, de 39 anos. Morador de Campo Belo, no Sul de Minas Gerais, ele alegava estar nas mãos de criminosos no Rio de Janeiro, mas foi encontrado pela polícia na região do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da capital fluminense.

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Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a investigação começou na segunda-feira (16/11), após o registro do desaparecimento do homem.

Durante as buscas, os investigadores descobriram que ele poderia estar na Zona Oeste do Rio de Janeiro e repassaram o endereço à Polícia Civil fluminense.

O homem foi localizado na tarde de quarta-feira (18/11), nas proximidades da Praia do Recreio dos Bandeirantes. No imóvel onde ele estaria hospedado, os policiais encontraram duas mulheres que teriam passado parte de sua estadia na companhia dele.