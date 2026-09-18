JUSTIÇA

Homem incendeia carros da ex e do atual namorado dela, é condenado e terá de pagar mais de R$ 100 mil

Decisão foi proferida pela 2ª Vara da comarca de Sombrio, em Santa Catarina

Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 17:54

Caso aconteceu em Santa Catarina Crédito: Imagem ilustrativa/Pixabay

Um homem que ateou fogo nos carros da ex-companheira e do atual namorado dela foi condenado a sete anos de reclusão em Sombrio, no extremo sul de Santa Catarina. A decisão foi proferida pela 2ª Vara da comarca do município.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), além da pena privativa de liberdade, ele também terá que indenizar as vítimas pelos prejuízos. O carro da mulher ficou parcialmente danificado, enquanto o do homem teve perda total. Nenhum dos veículos possuía seguro.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu foi até o endereço da ex-namorada, em novembro de 2017, e ateou fogo nos dois veículos durante a madrugada. Câmeras de segurança registraram o momento do crime.

A sentença também considerou o contexto da recente separação do casal e o fato de uma das vítimas ser justamente o novo companheiro da mulher.