Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem incendeia carros da ex e do atual namorado dela, é condenado e terá de pagar mais de R$ 100 mil

Decisão foi proferida pela 2ª Vara da comarca de Sombrio, em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 17:54

Caso aconteceu em Santa Catarina
Caso aconteceu em Santa Catarina Crédito: Imagem ilustrativa/Pixabay

Um homem que ateou fogo nos carros da ex-companheira e do atual namorado dela foi condenado a sete anos de reclusão em Sombrio, no extremo sul de Santa Catarina. A decisão foi proferida pela 2ª Vara da comarca do município.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), além da pena privativa de liberdade, ele também terá que indenizar as vítimas pelos prejuízos. O carro da mulher ficou parcialmente danificado, enquanto o do homem teve perda total. Nenhum dos veículos possuía seguro.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu foi até o endereço da ex-namorada, em novembro de 2017, e ateou fogo nos dois veículos durante a madrugada. Câmeras de segurança registraram o momento do crime.

Leia mais

Imagem - Motorista de ônibus sofre dois acidentes no mesmo dia, processa empresa e recebe R$ 10 mil de indenização

Motorista de ônibus sofre dois acidentes no mesmo dia, processa empresa e recebe R$ 10 mil de indenização

Imagem - Vigilante descobre uso indevido de seus dados por empresa de segurança, vai à Justiça e recebe indenização de R$ 7 mil

Vigilante descobre uso indevido de seus dados por empresa de segurança, vai à Justiça e recebe indenização de R$ 7 mil

Imagem - Gerente de emissora de TV é demitido faltando 9 dias para ter estabilidade pré-aposentadoria, vai à Justiça e recebe indenização

Gerente de emissora de TV é demitido faltando 9 dias para ter estabilidade pré-aposentadoria, vai à Justiça e recebe indenização

A sentença também considerou o contexto da recente separação do casal e o fato de uma das vítimas ser justamente o novo companheiro da mulher.

O réu foi condenado por dois crimes de incêndio à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado. Ele também deverá pagar indenização mínima de R$ 95 mil pelo carro completamente destruído e de R$ 12 mil pelo veículo parcialmente danificado.

Tags:

Justiça

Mais recentes

Imagem - Lotomania 2977 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (18)

Lotomania 2977 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (18)
Imagem - Quina 7121 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (18)

Quina 7121 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (18)
Imagem - Lotofácil 3783 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (18)

Lotofácil 3783 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (18)