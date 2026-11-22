CRIME

Homem incendeia viaturas e é condenado à prisão e ao pagamento de R$ 300 mil de indenização

Réu recebeu pena de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto

Esther Morais

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 13:06

Homem incendeia viaturas e é condenado à prisão e ao pagamento de R$ 300 mil de indenização Crédito: Divulgação

Um homem foi condenado a três anos e seis meses de prisão por incendiar duas viaturas do Departamento Municipal de Trânsito de Bombinhas, em Santa Catarina. Além da pena, ele deverá pagar R$ 300 mil de indenização ao município pelos prejuízos causados. A sentença foi proferida em 9 de novembro pela Vara Criminal da comarca de Porto Belo.

O crime aconteceu na madrugada de 19 de junho de 2026, em frente à sede do órgão municipal, no bairro José Amândio. Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, o homem chegou ao local de bicicleta, quebrou o vidro traseiro de uma das viaturas, jogou líquido inflamável no interior do veículo e ateou fogo. As chamas se espalharam para uma segunda viatura e atingiram parte do prédio. Os dois veículos foram destruídos e estavam avaliados em cerca de R$ 300 mil.

A autoria foi atribuída ao réu com base em imagens de câmeras de monitoramento, investigações policiais e depoimentos. Uma testemunha afirmou que o homem confessou ter provocado o incêndio e recebido R$ 1,5 mil para cometer o crime.

Durante o interrogatório, ele negou participação e alegou que estava em Itapema na madrugada do ocorrido, mas a versão não foi confirmada pelas investigações.

O homem foi condenado pelo crime de incêndio, previsto no artigo 250 do Código Penal, a três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa.