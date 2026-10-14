CRIME

Homem liga para o 190 e confessa que matou pai e irmão da ex-companheira

Para polícia, crimes podem ter tido intenção de atingir a ex

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:41

Arnildo Schmegel Klumb e o filho Davi Artur Klug Klumb Crédito: Divulgação

Um homem de 29 anos foi preso após ligar para o 190 e relatar que havia matado o pai e o irmão da ex-companheira, segundo a Polícia Civil. Os homicídios ocorreram na manhã de sexta-feira (9), em uma casa na zona rural de Chuvisca, a cerca de 150 quilômetros de Porto Alegre.

Após a ligação, policiais da Brigada Militar foram ao endereço indicado e encontraram Arnildo Schmegel Klumb, de 56 anos, e o filho, Davi Artur Klug Klumb, de 17, mortos dentro do imóvel. Os dois tinham ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil investiga se o suspeito, identificado como Fábio Bierhals Tavares, matou os familiares para atingir a ex-companheira, de 22 anos. Segundo a investigação, não há conhecimento, até o momento, de conflitos próprios entre ele e as vítimas.

Pai e filho foram assassinados 1 de 4

Nesse contexto, a polícia apura a hipótese de vicaricídio, quando alguém mata uma pessoa ligada a uma mulher para causar sofrimento, punição ou controle em uma situação de violência doméstica e familiar. A definição do enquadramento dependerá da conclusão das perícias e das demais diligências.

Segundo o portal G1, a advogada da jovem contou que ela passou a receber ameaças e precisou sair de casa com outros familiares. A mãe, aposentada por invalidez, também deixou a residência. Já foi solicitada uma medida protetiva par aela.

Tavares foi localizado pouco depois da ligação ao 190. Conforme a Polícia Civil, ele estava com objetos ligados às vítimas, entre eles um celular, além de uma munição intacta de calibre .38.

Em outro relato aos policiais, o suspeito disse que deixou o local dos homicídios no veículo de uma das vítimas e abandonou o automóvel na casa de um familiar. Uma espingarda e um projétil deflagrado foram apreendidos na residência onde ocorreram as mortes.

Preso em flagrante, o homem teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça, após parecer favorável do Ministério Público.