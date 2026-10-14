FEMINICÍDIO

Homem mata ex-namorada com tiro na cabeça, é preso e afirma que apertou gatilho 'sem querer'

Matheus Isac Cardoso Silva, 22 anos, foi detido na noite de terça-feira (13)

Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:20

Ana Clara foi morta com tiro na cabeça por Matheus Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Matheus Isac Cardoso Silva, 22 anos, foi preso após confessar a morte da ex-namorada e afirmou à polícia que disparou contra Ana Clara Soares de Oliveira, 19, “sem querer”. A jovem foi encontrada morta com um tiro na cabeça, na madrugada de segunda-feira (12), na casa onde morava, em Taboão da Serra, de acordo com informações do g1.

O suspeito foi detido por policiais militares na noite de terça-feira (13), após ser procurado desde a descoberta do crime. Levado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, responsável pela investigação, ele admitiu ter apertado o gatilho, mas alegou que o disparo ocorreu acidentalmente.

“Apertei sem querer, num momento de emoção, mano. Que loucura. Pra que fazer isso com a menina, cê é louco, mano... Sou homem, senhor. Independente da cor da calça”, declarou Matheus Isac. Questionado por um policial sobre a motivação do crime, ele afirmou que não conseguia mais falar.

Ana Clara foi morta com tiro na cabeça por Matheus 1 de 6

A chegada do suspeito à delegacia provocou revolta entre familiares de Ana Clara, que foram ao local para acompanhar a confirmação da prisão. Parentes xingaram Matheus e tentaram agredi-lo, mas foram contidos pelos policiais militares responsáveis pela detenção.

A prisão temporária por 30 dias havia sido solicitada pela Polícia Civil na manhã de terça-feira e autorizada pela Justiça. Segundo a polícia, o suspeito deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (14) e, em seguida, ser encaminhado a um presídio da Grande São Paulo.

Familiares da vítima relataram que Ana Clara já havia sido ameaçada de morte pelo ex-namorado durante o relacionamento. De acordo com a investigação, Matheus tem antecedentes policiais: quando adolescente, foi acusado de ato infracional análogo a latrocínio, crime de roubo seguido de morte. Já adulto, teve uma passagem por roubo.