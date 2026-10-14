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Homem mata ex-namorada com tiro na cabeça, é preso e afirma que apertou gatilho 'sem querer'

Matheus Isac Cardoso Silva, 22 anos, foi detido na noite de terça-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:20

Ana Clara foi morta com tiro na cabeça por Matheus
Ana Clara foi morta com tiro na cabeça por Matheus Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Matheus Isac Cardoso Silva, 22 anos, foi preso após confessar a morte da ex-namorada e afirmou à polícia que disparou contra Ana Clara Soares de Oliveira, 19, “sem querer”. A jovem foi encontrada morta com um tiro na cabeça, na madrugada de segunda-feira (12), na casa onde morava, em Taboão da Serra, de acordo com informações do g1.

O suspeito foi detido por policiais militares na noite de terça-feira (13), após ser procurado desde a descoberta do crime. Levado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, responsável pela investigação, ele admitiu ter apertado o gatilho, mas alegou que o disparo ocorreu acidentalmente.

“Apertei sem querer, num momento de emoção, mano. Que loucura. Pra que fazer isso com a menina, cê é louco, mano... Sou homem, senhor. Independente da cor da calça”, declarou Matheus Isac. Questionado por um policial sobre a motivação do crime, ele afirmou que não conseguia mais falar.

Ana Clara foi morta com tiro na cabeça por Matheus

Ana Clara foi morta com tiro na cabeça por Matheus por Reprodução
Ana Clara foi morta com tiro na cabeça por Matheus por Reprodução
Ana Clara foi morta com tiro na cabeça por Matheus por Reprodução
Ana Clara foi morta com tiro na cabeça por Matheus por Reprodução
Ana Clara foi morta com tiro na cabeça por Matheus por Reprodução
Ana Clara foi morta com tiro na cabeça por Matheus por Reprodução
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Ana Clara foi morta com tiro na cabeça por Matheus por Reprodução

A chegada do suspeito à delegacia provocou revolta entre familiares de Ana Clara, que foram ao local para acompanhar a confirmação da prisão. Parentes xingaram Matheus e tentaram agredi-lo, mas foram contidos pelos policiais militares responsáveis pela detenção.

A prisão temporária por 30 dias havia sido solicitada pela Polícia Civil na manhã de terça-feira e autorizada pela Justiça. Segundo a polícia, o suspeito deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (14) e, em seguida, ser encaminhado a um presídio da Grande São Paulo.

Familiares da vítima relataram que Ana Clara já havia sido ameaçada de morte pelo ex-namorado durante o relacionamento. De acordo com a investigação, Matheus tem antecedentes policiais: quando adolescente, foi acusado de ato infracional análogo a latrocínio, crime de roubo seguido de morte. Já adulto, teve uma passagem por roubo.

Apesar dos relatos de ameaças e do histórico policial do suspeito, a delegada responsável pelo caso afirmou que Ana Clara nunca havia registrado queixa contra o namorado.

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Tags:

Tiro na Cabeça Matheus Isac Cardoso Silva ana Clara Soares de Oliveira sem Querer

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