BRASIL

Homem matou ex a tiros porque não queria pagar pensão, afirma mãe da vítima

Mayara Stephany Varela morreu nessa sexta (16), aos 30 anos, após ser baleada na cabeça pelo ex-companheiro, André da Silva

Metrópoles

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 18:18

Mayara Stephany foi assassinada a tiros por André Eduardo Alves da Silva Crédito: Reprodução

A mãe de Mayara Stephany Varela de Almeida Sousa, morta nessa quinta-feira (16), aos 30 anos, acredita que o ex-companheiro da vítima tenha tirado a vida dela por causa de conflitos relacionados ao pagamento da pensão alimentícia da filha do casal, de 3 anos. Mayara Stephany foi assassinada a tiros por André Eduardo Alves da Silva de 40 anos, na QR 1 da Candangolândia (DF).