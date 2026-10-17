Homem matou ex a tiros porque não queria pagar pensão, afirma mãe da vítima

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Metrópoles
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 18:18
A mãe de Mayara Stephany Varela de Almeida Sousa, morta nessa quinta-feira (16), aos 30 anos, acredita que o ex-companheiro da vítima tenha tirado a vida dela por causa de conflitos relacionados ao pagamento da pensão alimentícia da filha do casal, de 3 anos. Mayara Stephany foi assassinada a tiros por André Eduardo Alves da Silva de 40 anos, na QR 1 da Candangolândia (DF).
Em entrevista ao Metrópoles, a mãe de Mayara, Josi Varela, afirmou que André se recusava a pagar a pensão e, em algumas ocasiões, também não queria buscar a filha. Segundo ela, a situação provocava discussões frequentes entre o ex-casal. O valor da pensão alimentícia ainda não havia sido determinado pela Justiça.