BRASIL

Homem morre após briga com ao menos 10 hóspedes em hotel em São Paulo

Vítima de 28 anos foi encontrada com diversas perfurações pelo corpo

Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 17:21

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 28 anos morreu na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, após uma briga envolvendo ao menos dez pessoas que estavam hospedadas em um hotel na Avenida Brasil. Segundo informações do g1, a Polícia Militar foi acionada três vezes entre às 18 horas de sábado (23) e a madrugada deste domingo (24).

Na primeira vez, militares foram acionados por conta de um desentendimento entre dois funcionários de uma empresa especializada em conferência de estoque de farmácias. Eles estavam hospedados no hotel, e um boletim de ocorrência foi registrado. Os hóspedes foram liberados em seguida.

Já durante a madrugada, o gerente do hotel solicitou novamente a presença da Polícia Militar, que foi até o local, mas não encontrou movimentação atípica. Por volta das 3 horas, os militares foram chamados novamente devido a uma briga generalizada em frente ao estabelecimento.

Segundo a Polícia Civil, os envolvidos pareciam estar alterados pelo uso de álcool ou drogas. Um homem de 28 anos foi encontrado caído a quase 30 metros do tumulto.