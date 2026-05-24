Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem morre após briga com ao menos 10 hóspedes em hotel em São Paulo

Vítima de 28 anos foi encontrada com diversas perfurações pelo corpo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 17:21

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 28 anos morreu na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, após uma briga envolvendo ao menos dez pessoas que estavam hospedadas em um hotel na Avenida Brasil. Segundo informações do g1, a Polícia Militar foi acionada três vezes entre às 18 horas de sábado (23) e a madrugada deste domingo (24). 

Na primeira vez, militares foram acionados por conta de um desentendimento entre dois funcionários de uma empresa especializada em conferência de estoque de farmácias. Eles estavam hospedados no hotel, e um boletim de ocorrência foi registrado. Os hóspedes foram liberados em seguida. 

Já durante a madrugada, o gerente do hotel solicitou novamente a presença da Polícia Militar, que foi até o local, mas não encontrou movimentação atípica. Por volta das 3 horas, os militares foram chamados novamente devido a uma briga generalizada em frente ao estabelecimento.

Segundo a Polícia Civil, os envolvidos pareciam estar alterados pelo uso de álcool ou drogas. Um homem de 28 anos foi encontrado caído a quase 30 metros do tumulto.

Ele tinha perfurações pelo corpo e teve a morte constatada no local. De acordo o g1, ele teria se desentendido com diversos colegas, agredindo verbal e fisicamente outro homem de 26 anos. O rapaz confessou à polícia ter ferido a vítima com um canivete, alegando legítima defesa. A morte segue sob investigação.

Mais recentes

Imagem - Anvisa fecha produção irregular de substância usada em canetas emagrecedoras após fiscalização

Anvisa fecha produção irregular de substância usada em canetas emagrecedoras após fiscalização
Imagem - Músico morre após ser baleado na saída de igreja

Músico morre após ser baleado na saída de igreja
Imagem - Maior franquia de bolos do Brasil, que faturou R$ 720 mi em um ano, tem novos donos; conheça

Maior franquia de bolos do Brasil, que faturou R$ 720 mi em um ano, tem novos donos; conheça