BRASIL

Homem morre após cair de altura de 70 metros durante escalada no interior de São Paulo

Um homem, ainda não identificado, morreu na tarde da última sexta-feira (26), após cair de uma altura de 70 metros enquanto realizava uma escalada na Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, (Vale do Paraíba), interior de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais militares foram acionados por especialistas em alpinismo, que teriam informado "que um homem teria feito uma escalada durante o período da tarde e não retornado".

A Pedra do Baú - também conhecida como Complexo do Baú ou Complexo da Pedra do Baú - é um complexo de rochas elevadas e íngremes, que se localizam entre montanhas da Serra da Mantiqueira, próximas à cidade de Campos do Jordão.