Homem morre após ser empurrado de viaduto em SP; namorada é presa

Uma mulher de 28 anos foi presa na terça-feira, 19, acusada de matar o namorado empurrando-o de cima da passarela que dá acesso à Estação Armênia do metrô, na Avenida do Estado, na Luz, região central de São Paulo. Ele caiu de 15 metros de altura e morreu na hora.



A Polícia Militar informou que, por volta das 11 horas, recebeu chamado para uma briga entre um casal em situação de rua e suposta tentativa de suicídio do homem.



Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo de Douglas Borges da Silva, de 29 anos. Ao seu lado estava uma mulher que, bastante nervosa, não conseguia explicar o que havia ocorrido.