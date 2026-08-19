FATALIDADE

Homem morre em academia após mal súbito durante preparação para treino de hyrox

Vítima chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 22:03

Homem se preparava para treino de hyrox Crédito: Reprodução

Um homem de 53 anos morreu enquanto se preparava para praticar atividade física em uma academia do Distrito Federal. O caso foi registrado nesta terça-feira (18), na região do Pistão Sul.

Conforme apurado pelo Metrópoles, parceiro do jornal Correio, o homem chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Os socorristas realizaram procedimentos de reanimação por cerca de meia hora, mas, apesar do atendimento, o homem não resistiu e morreu. A causa da morte ainda será apurada pelas autoridades competentes.