Homem morre em academia após mal súbito durante preparação para treino de hyrox

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Elaine Sanoli
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 22:03
Um homem de 53 anos morreu enquanto se preparava para praticar atividade física em uma academia do Distrito Federal. O caso foi registrado nesta terça-feira (18), na região do Pistão Sul.
Conforme apurado pelo Metrópoles, parceiro do jornal Correio, o homem chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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Os socorristas realizaram procedimentos de reanimação por cerca de meia hora, mas, apesar do atendimento, o homem não resistiu e morreu. A causa da morte ainda será apurada pelas autoridades competentes.
A vítima se preparava para praticar Hyrox, modalidade que consiste em um circuito que combina corrida e exercícios funcionais. A atividade é composta por oito estações de exercícios funcionais, intercaladas com oito quilômetros de corrida, divididos em oito blocos de um quilômetro cada.