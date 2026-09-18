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Homem morre em acidente de trabalho, deixa viúva com seis filhos e família ganha indenização de R$ 600 mil na Justiça

Acordo foi firmado na Vara do Trabalho de Açailândia e prevê pagamento à vista à viúva e aos seis filhos menores

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:31

Acordo foi firmado na Vara do Trabalho de Açailândia
Acordo foi firmado na Vara do Trabalho de Açailândia Crédito: Reprodução

A viúva e os seis filhos menores de um trabalhador que morreu em um acidente de trabalho vão receber R$ 600 mil em indenização. O acordo foi firmado durante uma audiência realizada pela Vara do Trabalho de Açailândia, no Maranhão, na última terça-feira (15). O pagamento será feito pela Cimento Verde do Brasil S.A. em parcela única.

A conciliação ocorreu durante a tramitação da ação trabalhista e levou em consideração a situação financeira e familiar deixada após a morte do empregado. De acordo com as informações apresentadas no processo, a mulher passou a cuidar sozinha dos seis filhos e não possui imóvel próprio. A empresa, por sua vez, está em processo de encerramento das atividades.

Justiça

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A audiência foi conduzida pela juíza substituta Márcia de Nardin, que atua na titularidade da Vara do Trabalho de Açailândia. Diante das circunstâncias, a magistrada suspendeu a instrução do processo e reforçou a possibilidade de um acordo entre as partes. A proposta acabou aceita pela empresa, que se comprometeu a quitar os R$ 600 mil de forma imediata.

O Ministério Público do Trabalho no Maranhão (MPT-MA) acompanhou a audiência, representado pela procuradora do Trabalho Renata Soraya Dantas Ocea. O órgão também concordou com a liberação de parte do valor para que a viúva possa adquirir uma casa para morar com os filhos. A utilização do dinheiro para essa finalidade deverá ser comprovada à Justiça no prazo de 180 dias.

A definição do acordo considerou tanto as necessidades da família quanto o momento vivido pela empresa, que está encerrando suas operações. Com a intervenção do Judiciário e a participação do MPT, foi possível estabelecer uma solução consensual para a ação sem a necessidade de prolongar a tramitação do processo.

O pagamento negociado encerra a disputa trabalhista por meio de uma composição aceita pelas partes e busca garantir recursos à família após a perda do trabalhador. A atuação da Justiça do Trabalho no caso resultou em uma solução rápida para uma família que passou a depender da viúva após o acidente que provocou a morte do empregado.

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