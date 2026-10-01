TIROS

Homem morto por bala perdida dentro de ônibus era gerente de farmácia e deixa cinco filhos

Flávio de Abreu Lira Saiu de Bangu por volta das 5h20 e foi atingido por dois tiros durante o trajeto

Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 08:09

Flávio foi atingido por bala perdida no BRT Crédito: Reprodução

Flávio de Abreu Lira, 53 anos, morto após ser baleado dentro do BRT no Rio de Janeiro, era gerente de uma farmácia em um shopping na capital fluminense. Na manhã desta quarta-feira (30), ele saiu de casa, em Bangu, na Zona Oeste, como fazia para chegar ao trabalho, mas não conseguiu completar o trajeto.

Pai de cinco filhos, Flávio também tinha um bebê de apenas 1 ano. Segundo a família, ele deixou a residência por volta das 5h20. Cerca de 40 minutos depois, foi baleado dentro de um ônibus do BRT. O gerente estava sem documentos quando foi encontrado. A identificação só foi possível depois que a polícia acessou o celular dele e conseguiu entrar em contato com pessoas do trabalho.

Flávio foi atingido por bala perdida no BRT 1 de 4

Os colegas haviam percebido que havia algo errado porque Flávio não chegou no horário habitual. "Como ele não chegou no trabalho e o pessoal estranhou, falou assim: 'poxa, ele nunca chegou atrasado, cara, o que aconteceu com o Flávio?'", contou o genro Juan Barbosa. Para a família, Flávio era conhecido pelo jeito extrovertido e pela disposição em ajudar outras pessoas.



O genro destacou ainda a dedicação do gerente aos filhos. "Infelizmente, hoje foi ceifada uma vida de um trabalhador, de um pai de família, de um cara que ajudava todo mundo, era um cara super extrovertido, não ligava pra nada. Ele só queria ser feliz e cuidar dos filhos", lamentou.