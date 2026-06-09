QUER RECOMPENSA

Homem que devolveu R$ 131 milhões recebidos por engano pede esclarecimentos à Justiça

Motorista aguarda decisão sobre ação em que pede recompensa milionária e indenização após devolver transferência feita por erro bancário

Esther Morais

Publicado em 9 de junho de 2026 às 08:15

Homem que devolveu R$ 131 milhões recebidos por engano pede esclarecimentos à Justiça Crédito: Reprodução/TV Anhanguera

O motorista Antônio Pereira do Nascimento, que ganhou repercussão nacional após receber por engano R$ 131,8 milhões em sua conta bancária e devolver o valor horas depois, voltou a movimentar a disputa judicial contra o banco responsável pela transferência. As informações são do g1 TO.

A defesa do motorista apresentou um pedido de esclarecimento à Justiça após uma decisão que dispensou a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes. O caso tramita na 6ª Vara Cível de Palmas, no Tocantins.

Segundo o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO), os advogados ingressaram com embargos de declaração em março deste ano. O recurso é utilizado para solicitar esclarecimentos, correções ou complementações em decisões judiciais e ainda está em análise.

A ação foi movida por Antônio em julho de 2024. Ele pede o pagamento de R$ 13,1 milhões, valor equivalente a 10% da quantia recebida por engano, alegando ter direito a uma recompensa pela devolução do dinheiro. O motorista também solicita indenização de R$ 150 mil por danos morais.

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Na decisão mais recente, o juiz Lauro Augusto Moreira Maia entendeu que não há necessidade de produção de novas provas e dispensou o depoimento das testemunhas, abrindo caminho para o julgamento antecipado do processo.

De acordo com a defesa, Antônio teria sofrido pressão psicológica para devolver os recursos, além de constrangimentos causados pela ampla repercussão do caso. Os advogados afirmam ainda que a situação provocou abalos emocionais e exposição excessiva do motorista.

O episódio aconteceu em 2023, quando Antônio encontrou em sua conta uma transferência de R$ 131.870.227,00. Surpreso com a movimentação, ele procurou imediatamente a instituição financeira para comunicar o erro e devolver o dinheiro.

A história ganhou destaque nacional e chegou a ser exibida em programas de televisão. Pai de quatro filhos e avô de 14 netos, Antônio chegou a brincar com a situação na época, afirmando que nunca havia visto tanto dinheiro na vida.