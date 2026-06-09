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Homem que devolveu R$ 131 milhões recebidos por engano pede esclarecimentos à Justiça

Motorista aguarda decisão sobre ação em que pede recompensa milionária e indenização após devolver transferência feita por erro bancário

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de junho de 2026 às 08:15

Homem que devolveu R$ 131 milhões recebidos por engano pede esclarecimentos à Justiça Crédito: Reprodução/TV Anhanguera

O motorista Antônio Pereira do Nascimento, que ganhou repercussão nacional após receber por engano R$ 131,8 milhões em sua conta bancária e devolver o valor horas depois, voltou a movimentar a disputa judicial contra o banco responsável pela transferência. As informações são do g1 TO. 

A defesa do motorista apresentou um pedido de esclarecimento à Justiça após uma decisão que dispensou a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes. O caso tramita na 6ª Vara Cível de Palmas, no Tocantins.

Segundo o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO), os advogados ingressaram com embargos de declaração em março deste ano. O recurso é utilizado para solicitar esclarecimentos, correções ou complementações em decisões judiciais e ainda está em análise.

A ação foi movida por Antônio em julho de 2024. Ele pede o pagamento de R$ 13,1 milhões, valor equivalente a 10% da quantia recebida por engano, alegando ter direito a uma recompensa pela devolução do dinheiro. O motorista também solicita indenização de R$ 150 mil por danos morais.

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Entre em contato com o banco - A primeira medida é procurar o atendimento pelo chat do aplicativo e solicitar o motivo formal do bloqueio, além de pedir um prazo para a liberação dos valores. por Divulgação / Reprodução
Solicite o DED - Caso haja saldo retido por suspeita de dívida ou irregularidade, peça o Documento Evolutivo da Dívida (DED), que detalha a origem e a movimentação dos valores bloqueados. por Divulgação / Reprodução
Registre reclamação em órgãos oficiais - Se o problema persistir, registre uma reclamação no Banco Central do Brasil e na plataforma Consumidor.gov.br, relatando o bloqueio indevido e solicitando acesso ao dinheiro. por Divulgação / Reprodução
Guarde provas do atendimento - Salve prints de conversas, protocolos e e-mails enviados pelo banco. Esses registros podem servir como prova caso seja necessário tomar outras medidas. por Divulgação / Reprodução
Procure orientação jurídica - Caso a situação não seja resolvida, o especialista recomenda procurar um advogado especializado em direito bancário, que poderá avaliar a possibilidade de ingressar com ação judicial para solicitar a liberação dos valores e eventual indenização por danos morais. por Divulgação / Reprodução
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Entre em contato com o banco - A primeira medida é procurar o atendimento pelo chat do aplicativo e solicitar o motivo formal do bloqueio, além de pedir um prazo para a liberação dos valores. por Divulgação / Reprodução

Na decisão mais recente, o juiz Lauro Augusto Moreira Maia entendeu que não há necessidade de produção de novas provas e dispensou o depoimento das testemunhas, abrindo caminho para o julgamento antecipado do processo.

De acordo com a defesa, Antônio teria sofrido pressão psicológica para devolver os recursos, além de constrangimentos causados pela ampla repercussão do caso. Os advogados afirmam ainda que a situação provocou abalos emocionais e exposição excessiva do motorista.

O episódio aconteceu em 2023, quando Antônio encontrou em sua conta uma transferência de R$ 131.870.227,00. Surpreso com a movimentação, ele procurou imediatamente a instituição financeira para comunicar o erro e devolver o dinheiro.

A história ganhou destaque nacional e chegou a ser exibida em programas de televisão. Pai de quatro filhos e avô de 14 netos, Antônio chegou a brincar com a situação na época, afirmando que nunca havia visto tanto dinheiro na vida.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Tocantins informou que o recurso apresentado pela defesa está dentro do prazo legal e deverá ser analisado nos próximos dias. A sentença será proferida após a conclusão dessa etapa processual.

Tags:

Justiça

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